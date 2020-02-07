Устала позориться свахой! Гузеева станет ведущей программы «Человек и закон»

Сегодня, 14:00

Об этом намекнула сама Лариса в одном из выпусков развлекательного шоу.

Причем произошло это, похоже, в ходе съемок совершенно случайно. Ведущая банальным образом заговорилась, очевидно, представляя себя уже в ином амплуа, кардинально отличным от окружения стеснительных невест и смущенных женихов. К тому же, ни для кого не секрет, что она давно устала позориться свахой. В беседе с молодым мужчиной, претендующего на роль жениха, Гузеева энергично выпытывала у последнего подробности личной жизни. Тогда-то все и внезапно узнали, что без 5 минут «экс-сваха» вскоре, вероятнее всего и станет ведущей программы «Человек и закон»!

Очевидно, что в ту роковую минуту Гузеева была так ослеплена своим сиятельным напором, что даже не утруждала себя запоминанием подробностей личной жизни простоватого парня.

В обличительно-приказном тоне она потребовала у жениха повторить за ней фразу: «Люся, если ты не будешь мне давать ребенка, я обращусь на программу «Человек и Закон»! Гузеева поможет!».

Молодой человек в точности исполнил приказание. Когда выяснилось, что его жену зовут Алена, студия погрузилась в гомерический хохот.

Очевидно, что этот конфуз с женихом так отвлек внимание продюсеров «Давай поженимся», что в эфир попало случайное «признание» одиозной свахи, представляющей себя в эти минуты ведущей серьезной аналитической программы на резонансную правовую тематику.

К слову, в кулуарах «Первого» давно ходят слухи, что формат проекта «Человек и Закон» давно пора «освежить». Видимо, тут и пал выбор на напористую ведущую «Давай поженимся», о чем она и проговорилась в своем привычном репертуаре!