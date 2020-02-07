Алкоголь. Скандал. Развод. Рыжему из «Иванушек» грозит штраф от продюсера?

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Похоже, Григорьеву-Апполонову пришлось принять жесткие условия Матвиенко.

Накануне светские хроники облетели признания продюсера в том, что его подопечному Рыжему из «Иванушек» грозят в ближайшем будущем серьезные последствия от злоупотребления спиртным. Впрочем, эти признания шокирующими не стали для людей мало-мальски знакомыми с детищем Матвиенко, пик популярности которого пришелся на 90-ые годы. Алкоголь. Скандал. Развод и… снова алкоголь. Примерно так выглядит в последние годы жизнь Григорьева-Апполонова, если верить информации СМИ. Не исключено, что чтобы обуздать потерявшего голову певца, Игорь Матвиенко поставил ультиматум: либо Андрей прекращает позорить репутацию группы своими скандальными выходками, либо серьезный штраф от продюсера!

Судя по тому, как на своем последнем фото в Instagram явно присмиревший певец робко обнимает продюсера в день его рождения, можно предположить, что Григорьев-Апполонов таки осознал, что его запросто могут оставить без средств к существованию за непотребное поведение. А в последние дни он успел натворить дел, будучи «навеселе». Очевидцы были в шоке, когда он, по свидетельствам окружающих, в нетрезвом состоянии покидал бар на мотоцикле.

В ходе ток-шоу Малахова участники пеняли на его перегар и опухший вид. В Сочи Андрей и вовсе не скрывал своего непрерывного кутежа, записывая неудачные stories охрипшим голосом. Похоже, чтобы избежать санкций от разгневанного продюсера, «звезда» «Иванушек» пообещал, что прекратит топить свою жизнь в алкоголе.

Явно, поклонники догадываются, что за Рыжего взялись серьезно. «С продюсером вам повезло», - пишут они в надежде, что беспечный Григорьев-Апполонов наконец возьмется за ум.