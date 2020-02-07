«Лечи нервы!» – Кадони довел до слёз беременную Сашу Черно

Сегодня, 12:00

Ведущий телестройки как специально нервирует участницу в положении.

Недавно стало известно, что самая экстравагантная супружеская пара «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян официально решила закончить свои отношения. Инициатором разрыва стала Александра, которая устала рядом с собой терпеть несерьезного Йосю, ведь парень пока не готов стать отцом и взять на себя ответственность за семью. Об этом Черно открыто рассказала на всю страну, но внезапно столкнулась с жесткой критикой Влада Кадони.

В эфире программы «Бузова против Бородиной» Саша Черно подтвердила, что на этот раз она все-таки подает документы на развод и будет растить своего ребенка в качестве матери-одиночки. Сам Иосиф Оганесян не особо пытался остановить супругу, чтобы уговорить её сохранить семью, ведь даже участники «Дома-2» считают, что скандальной паре все же нужно расстаться. В ходе обсуждения и выяснений отношений Саша грубо разговаривала как с героями телестройки, так и с ведущим шоу. Влад Кадони такого хамского поведения терпеть не стал и своими словами довел до слёз беременную Черно.

«Ты истеричка, лечи нервы!», - заявил ведущий.

Видимо, Кадони в данной ситуации также поддерживает Оганесяна, который больше года терпит скандалы в семейной жизни. Напомним, что Черно неоднократно публично унижала мужа, называла нецензурными словами и даже избивала в эфире «Дома-2».

Недавно Саша даже заявила, что разобьёт мужу «башку», после того, как Йося пообещал забрать у девушки ребенка и отдать его на воспитание своей матери. Сам Оганесян не раз говорил, что мечтает покинуть реалити-шоу, чтобы больше не видеться с Черно.