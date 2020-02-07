Мужики страстью растопили снег. Режиссера фильма «Текст» заподозрили в гей-связи с Милошем Биковичем

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Клим Шипенко и актер «Холопа» весело провели время на горнолыжном курорте.

Нашумевший фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко оставил много неоднозначных отзывов. Многие написали, что фильм слишком тяжелый, а большинство выразило отвращение к сцене с обнаженной Кристиной Асмус и Иваном Янковским. Мало, кто знает, что следующий фильм Клима стал настоящим прорывом по кассовым сборам. Фильм «Холоп» затмил все прошлые отечественные кинопрокаты — 2,012 млрд рублей в кинотеатрах всей страны. Но, как оказалось, некоторые актерские роли были розданы не случайно. Стало известно из анонимных источников, что актер Милош Бикович является любовником Клима Шипенко с недавних пор… А именно с начала съемок фильма «Холоп». Похоже, именно поэтому Милош так легко и смог заполучить главную роль в кино, которая должна была достаться актеру сериала «Клуб» Ивану Николаеву.

За считанные часы, режиссер «переобулся» и взял на главную роль Милоша. Еще год назад бомонд заговорил об их связи «через постель». Ну, а сейчас они ее подтверждают. Они проводят совместный отдых и празднуют победу в кинопрокате на горнолыжном курорте Италии «Val di Fassa». По словам очевидцев, пара не стесняется проявлять друг к другу знаки внимания на людях в другой стране. Наши соотечественники на курорте видели их держащимися за руки, обнимающими друг друга за талию, а также в жарком поцелуе в уголок губ. Цитируем: «Мужики страстью растопили снег». Весьма дружеское отношение у режиссера и актера? Вот так режиссера фильма «Текст» заподозрили в гей-связи с Милошем Биковичем.

Поговаривают, что оба мужчины хотят узаконить свои отношения в толерантном государстве, именно за этим они туда и прилетели. Также по слухам, Милош и Клим готовы усыновить ребенка, но пока это находится в строжайшем секрете, поскольку родители Биковича еще не знают об ориентации сына. Ранее Милошу приписывали роман с Аглаей Тарасовой — актрисой фильма «Лед», но после их якобы отношений, девушку стали замечать на светских тусовках «сильно трезвой». Коллеги артистов перешептывались: у них был всего лишь «любовный» контракт на время совместного проекта — «Милош не такой, как все».