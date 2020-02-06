Вчера, 21:08

Создатель легендарного баттла хотел заступиться за одного из участников, но в итоге прогнулся под телесами тучного шоу-мэна.

Сегодня в Instagram-аккаунте создателя Versus баттла Александра Тимарцева, более известного как Ресторатор, вышла сторис, в которой он противостоит знаменитому тяжеловесу Стасу Барецкому. Сначала, казалось бы, всё было хорошо, и Тимарцев просто хотел поговорить, на что получил яростный ответ. «Тут тебе не Versus», — заявил Барецкий, набросившись на Ресторатора.

Судя по отметкам в сторис, Стас Барецкий подрался с Ресторатором из-за рэпера Drago. В одном из ивентов Versus (кстати, на том самом, где по лицу получил Галат от D.Masta и Юрий Хованский от Noize MC) произошла стычка между украино-германским исполнителем Drago и экс-соратником Шнура Стасом Барецким. В излюбленной манере (как и в случае с Тимарцевым) шоу-мэн всем весом своего тела навалился на оппонента, не оставив ему ни единого шанса. Спустя годы, Александр захотел заступиться за своего подопечного, но по причине разных весовых категорий потерпел поражение, как и Drago.

Вполне вероятно, что драка, как в первом, так и во втором случаях являлась постановочной. Ведь Стас уже был замешан во многих телепередачах сомнительного качества. К тому же, сейчас он является режиссером фильма «Брат-3», который должен выйти в 2020-м году. За эту работу на Барецкого уже обрушилась тонна критики, но он, судя по всему, не унывает, ведь в прошлом году заявил, что продаёт главную роль в фильме за 5 миллионов рублей. Вполне возможно, что Ресторатор хотел получить данную роль, но отказался выплатить огромную сумму, и поплатился за это здоровьем.