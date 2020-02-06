Сегодня, 17:19

Звезда YouTube разбила мечты жениха о безбедном блогерском будущем.

В творческой карьере Алёны Венум праздник — на её Instagram-аккаунт подписано ровно 3 миллиона человек. Казалось бы, что такое событие блогерша отметит с размахом в ресторанчике, но нет. Во время наступления заветного числа фанатов девушка была на бизнес-лекции. Судя по диалогам на фоне, речь идёт об инвестициях.

Такой расклад может разочаровать избранника девушки Дэрила. Наверняка, Туфекчи не смог поверить, что Алёна Венум отказалась от продвижения «Аквамена», чтобы инвестировать деньги в бизнес. Но, вероятно, блогерше плевать на мнение своего будущего мужа. Вопреки надеждам американца, Алёна хочет обезопасить своё будущее в случае форс-мажоров с её многомиллионными социальными сетями и думает о создании своего бизнеса, в который будет вкладывать определенную часть капитала.

«Аквамен», похоже, надеялся на то, что сумасшедшие заработки невесты они будут делить пополам, и у него будет возможность развивать себя как блогера, чтобы тоже приносить свою «копеечку» в семью. Теперь же ему придется задуматься, как он будет «раскручивать» себя, чтобы быть не просто красивой говорящей головой, а и интересным для зрителя персонажем. Иначе, он рискует навсегда остаться «красивым мужем популярной блогерши, похожим на персонажа вселенной DC».