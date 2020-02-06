Копия Терешкович или как Ида Галич превратилась в «Гогенову Катьку» из-за пластики

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Блогерша выглядит ровесницей пассии Солнцева, однако наличие «уколов красоты» никак не комментирует.

Крайним гостем YouTube-канала Ксении Собчак, на котором она берёт интервью у различных популярных личностей, стала блогерша Ида Галич. Беременная девушка поведала Ксении обо всём на свете: начиная от ссоры с Ивлеевой, заканчивая свободой слова в 90-х. Нельзя было не обратить внимание на лицо Иды — оно сильно видоизменилось. Внимательно посмотрев на её губы, можно заметить, что выглядит Галич как копия Екатерины Терешкович — пожилой жены Гогена Солнцева.

Судя по всему, Ида Галич превратилась в «Гогенову Катьку» из-за пластики. Ведь Терешкович вложила немалые деньги для того, чтобы выглядеть ровесницей 29-летней блогерши. С Идой же пластика сыграла злую шутку, и теперь её губы больше походят на вареники. Примечательно, что заявлений по поводу пластики или её отсутствия Галич не делает. Возможно, она хочет до конца сохранять интригу, и, как настоящий блогер, хочет, чтобы о ней постоянно говорили.

Кто знает, возможно, Ида Галич вообще является родственницей избранницы Гогена Солнцева. Следуя из этого, можно сделать вывод, что, возможно, Гоген Солнцев бросит престарелую избранницу ради её молодой и популярной копии, и даже будет готов воспитывать её ребенка как своего.