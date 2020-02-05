Петров сделал циничной или как Милославская посмеялась над больными коронавирусом

Вчера, 21:01

Стася была недовольна тем, что в вагоне провели санитарную проверку.

Пока весь мир в страхе от надвигающегося коронавируса, в России это главная тема для шуток. Особенно облюбовала тему Стася Милославская, которая мало того, что выложила пародийный ролик в свой Instagram, так еще и была не довольна тем, что в ее вагоне провели санитарную проверку. Вероятно, девушку просто взбесило то, что во время обследования поезд стоял, и тем самым, она потеряла драгоценные пару минут своего времени. Петров сделал такой ее такой циничной?

Сейчас Милославская посмеялась над больными коронавирусом, чтобы не ударить «в грязь лицом» перед парнем, а что дальше? Да, не стоит разводить панику и можно подшучивать над ситуацией, однако не стоит показывать свое недовольство вынужденными мерами безопасности, ведь они могут спасти чью-то жизнь.

Актрисе стоит быть осторожнее, ведь не все ее подписчики понимают «черный» юмор, и многие вполне могут ополчиться на «бездушную» актрису.