«Любовь» папы довела Сати Казанову до псориаза

Вчера, 23:00

Певица призналась, что с детства страдает и стыдится своего заболевания.

На днях экс-участница группы «Фабрика» Сати Казанова в соцсети рассказала о том, что скрывала от широкой общественности фактически всю свою сознательную жизнь – артистка с детства страдает псориазом. Заболевание породило много комплексов относительно внешности звезды, она стыдилась себя, и только в последние годы, когда начала практиковать духовные практики, нашла в себе силы преодолеть пагубную неуверенность в себе. Впрочем, признавшись в заболевании, Казанова не стала уточнять, почему именно у нее развился псориаз, видимо, для раскрытия этой тайны артистка еще недостаточно осмелела. Тем не менее, не исключено, что именно «любовь» родного папы и могла довести Сати до псориаза.

На сегодняшний день известно, что псориаз имеет неинфекционную и аутоиммунную природу, то есть организм вырабатывает чрезмерное количество антител для борьбы с несуществующей или неопасной инфекцией. Тело, образно говоря, ест само себя. Известно также, что наиболее частой причиной псориаза является сильный психологический стресс и глубокая депрессия, и, возможно, именно это стало триггером заболевания Казановой. Но если артистка заболела в детстве, что могло стать причиной настолько сильного стресса? Уж точно не очередная двойка в школе.

В более ранних интервью Казанова сама признавалась, что страдала от гнева своего отца, причем неоднократно. Папа был категорически против того, чтобы его дочь была певицей и выступала перед большой публикой, но от своей мечты Сати так и не отступилась. Вероятно, сейчас, когда она является признанной знаменитостью, псориаз напоминает ей то, чем ей пришлось пожертвовать, чтобы достичь данной цели.