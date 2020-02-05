Мстит с того света. Табаков «уничтожил» личность в Машкове?

Вчера, 22:15

После смерти худрука в актера словно вселился злой дух.

Почти 2 года назад умер худрук театра «Табакерка» Олег Табаков. В СМИ сообщалось о том, что его ученик Владимир Машков, вероятно, винит себя в смерти режиссера. И действительно, после того, как актер возглавил театр, его поведение, образ жизни и даже внешность кардинальным образом изменились. Звезда «Охоты за пираньей», кажется, вовсе забыл о том, кто он и знаменитостью какого масштаба был прежде. Происходящее напоминает сценарий триллера, словно Табаков мстит Машкову с того света за предательство.

Подозрение в том, что режиссер после смерти «уничтожил» личность Машкова, как бы невообразимо это не звучало, основывается не на пустом месте. Некогда являющийся секс-символом голливудский актер вдруг превратился в заросшего и будто отчужденного от мира артиста театра. На странице Владимира в Instagram буквально каждый пост содержит упоминание о Табакове. В свежем интервью с гастролей в Екатеринбурге Машков снова говорил о прошлом: как город нравился Олегу Павловичу и сколько друзей у него тут. В речах Владимира практически отсутствует местоимение «я», он полностью погружен в работу театра. Внешность актера также изменилась: аккуратная короткая стрижка сменилась длинной шевелюрой, эталонная щетина густой бородой, и даже во взгляде видны перемены.

Известно, что Машков, будучи любимчиком Табакова, покинул театр и уехал в Голливуд за славой. При это режиссер является именно тем, кто фактически «слепил» Владимира и открыл в нем актера. Если верить в злых духов или в карму, то от происходящего становится даже жутко. «Масла в огонь» подливает еще и сам Машков, который заявил в одном из интервью, что разговаривает с умершим Табаковым до сих пор.