«Кто это, и что с ней?» - В Сети высмеяли «неудачный» снимок Брежневой

Вчера, 22:00

Пользователи отметили нелепую позу женщины, приняв ее за Веру.

Не так давно Вера Брежнева отдыхала в солнечных странах. Судя по всему, в порыве насладиться солнцем певица перебрала с загаром. Снимки из отпуска так и не появились на ее странице в соцсети. Однако в Сети все же «откопали» одно фото, на котором девушка, очень напоминающая Веру, предстала не в лучшем образе. В одном из фан-пабликов «неудачный» снимок жестко высмеяли.

В Instagram-профиле Брежневой после отдыха появилось несколько публикаций с черно-белыми фотографиями, которые были явно основательно отредактированы в фотошопе. Видимо, певица стеснялась последствий интенсивного загара, который в это время как раз должен был сходить вместе с частью кожи. Тем не менее, в Сети все же нашли снимок с загорелой девушкой, похожей на Веру, запечатленной в нелепой позе. «Кто это, и что с ней?», - задались вопросом некоторые пользователи. Львиная масса обывателей не нашли слов, а лишь посмеялись над фото.

Стоит отметить, что администратор паблика явно «перегнул палку», зачем-то сравнив девушку с собакой. Попытка выглядеть утонченно у нее действительно не удалась, но это не оправдывает наличия оскорбительного коллажа в посту. К слову, вероятно, женщина на фото – не Брежнева, а французская модель, как написал один из подписчиков.