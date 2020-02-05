Только попробуй рот раскрыть... Слепаков «исчез» из-за угроз Безрукова?

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Актер, похоже, расстался с Ходченковой из-за шантажа Семена.

На днях в прессе появилась информация о том, что Семен Слепаков намерен «отбить» Светлану Ходченкову у Сергея Безрукова. План действий комика якобы состоял в шантаже женатого режиссера оглаской его интрижки. Но звезда «Бригады» оказался не так прост: судя по всему, все же отказавшись от романа со Светланой, он принялся яростно защищать свою репутацию, «наехав» на юмориста. В итоге, похоже, Ходченкова ищет нового покровителя, а Слепаков «исчез» из-за угроз Безрукова.

Сразу несколько совпадений редко бывают случайностью. Активности на Instagram-аккаунте резидента Comedy Club нет уже 3 недели. В это же время Сергей начал все свое время уделять детям, пост за постом он посвящает своим отпрыскам. Складывается ощущение, словно прилив любви у режиссера случился после осознания того, что семью можно потерять.

Ходченкова также вписывается в общую картину: в ее профиле после непродолжительной паузы начали появляться свежие публикации. Причем посты содержат снимки у пилона, явно нацеленные на привлечение мужской аудитории. По всей видимости, роман с Безруковым, о котором писалось в СМИ, резко оборвался, и Светлана начала поиски нового мужчины.

Если все это сложить воедино, то ситуация проясняется. Сергей, видимо, вошел в образ Александра Белова и парой фраз на подобие «только попробуй рот раскрыть» основательно «осадил» Семена. В то же время рисковать режиссер не стал и порвал со Светланой. Слепаков же, похоже, решил какое-то время вообще не «светиться» на публике, дабы не ляпнуть лишнего.