Никто, и звать никак - Орлову проигнорировали в метро

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Без декораций «Дом-2» ведущую никто не узнал.

На днях Ольга Орлова сменила комфортный автомобиль на общественный транспорт. Ведущая телестройки выполнила пожелание одного из подписчиков и проехалась в метро. Примечательно, что пассажиры словно и не заметили присутствие звезды рядом. Другими словами, проигнорировали Орлову, видимо, не узнав женщину без декораций «Дом-2».

О выходке Ольги стало известно из ее Instagram-аккаунта. В качестве подтверждения выполненного обещания ведущая опубликовала фото и даже записала короткий ролик. На снимке, как и в видео, видно, что в вагоне находилось немалое количество людей, однако ни один из них даже не повернул голову в сторону знаменитости.

Подобные эксперименты устраивали и другие звезды. К примеру, наравне с обывателями в общественном транспорте ездили Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Арнольд Шварценеггер, Киану Ривз и многие другие. Всех их узнавали, просили автографы, совместные снимки и всячески оказывали им внимание. Чего не скажешь об Орловой, реакция пассажиров явно соответствовала принципу «ты никто, и звать тебя никак», видимо, среди них не оказалось фанатов «Дома-2».