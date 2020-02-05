Устала быть сильной - Алсу бросила детей и уехала к любовнику?

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Девочки скучают по маме, пока она, видимо, развлекается с Крутым.

На днях в СМИ появилась информация о том, что Алсу намеревается покорять Голливуд. На это намекнула и сама певица, к тому же, интерес к событию проявил Игорь Крутой. О романе двух знаменитостей ходило не мало слухов, теперь, когда проблемы в браке настигли обеих звезд, они, видимо, нашли утешение друг в друге. Судя по соцсетям детей артистки, она, похоже, бросила их и уехала к любовнику в одиночестве.

Микелла и Сафина записали для Алсу видео-сюрприз в честь 21-летия ее песни «Зимний сон». Соответствующий пост девочки выложили в Instagram, а значит показать его лично маме они не могут. По их выражению лиц также заметно, что они скучают.

На аккаунте самой Алсу после поста про Голливуд началось затишье, к слову, у Крутого ситуация та же: редкие публикации из США. Учитывая постоянное пребывание певицы с детьми, причем, по слухам их воспитанием она занимается без мужа, то «срыв» артистки можно объяснить. В частности, Алсу, видимо, устала быть сильной: «тащить» семью, отдуваться за ошибки и заниматься детьми в одиночку. Желание вновь почувствовать себя любимой мужчиной как раз и могло толкнуть певицу в объятия заботливого и обходительного Игоря. В этом случае дети, скорее всего, остались дома с няней.