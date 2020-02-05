Без славы не нужна или почему звезда «Зачарованных» прозевала рак?

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Долгое время Доэрти отказывали в медицинской помощи.

На днях 48-летней Доэрти Шеннен снова диагностировали рак груди. В прошлом популярная актриса уже боролась с этим недугом, однако болезнь вернулась. Известно, что опухоль звезды «Зачарованных» IV степени, а это значит, что уже началось развитие метастаз. Другими словами, актриса прозевала рак, но как это случилось? Вряд ли, поборов этот недуг однажды, женщина проявила бы такую беспечность. Есть основания полагать, что всему виной халатность ее окружения, которому без славы актриса больше не нужна.

По словам самой Доэрти, она долгое время не могла попасть на прием к врачам. Актриса призналась, что ее менеджер проявил безответственность и вовремя не оплатил страховку. Как известно, без этой процедуры в США даже на базовую медицинскую помощь можно не рассчитывать. Тем удивительней становится отношение к Шеннен ее окружения, ведь женщина уже переболела раком, и есть шанс ремиссии.

Пренебрежение к актрисе, судя по всему, вызвано отсутствием былой славы. Доэрти была популярна в начале нулевых, после чего ее карьера пошла на спад. Сложно представить, что никто из агентов мировой знаменитости не вспомнил бы о самом главном – здоровье клиента. Скорее похоже на то, что звезду уже списали, а у ее менеджера, видимо, есть другие, более выгодные, источники дохода. К слову, рак груди – заболевание распространенное. В прошлом этим недугом, к примеру, переболела певица Кайли Миноуг, остается надеяться, что Шеннен также справится с болезнью.