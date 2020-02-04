Патриотизм или жажда мести: Димаш «подставил» Крутого отказом от «Евровидения»

Сегодня, 18:04

Певец ловко «щелкнул по носу» продюсера, обратившись к нему в своем Instagram.

Не успели появиться в сети слухи об участи Димаша Кудайбергенова в «Евровидение» в качестве представителя России, как артист решил опровергнуть информацию. Мало того, что певец выразил недовольство весьма в категоричной форме, так ещё и «подставил» Крутого своим отказом. И это в то время, когда в сети буквально «кипят» обсуждения о скандальном расставании Димаша с продюсером. Что толкнуло молодого дарования на категоричное решение: патриотизм или жажда мести?

Действительно, в соцсети Димаш отказался представлять Россию, оправдывая преданность Родине. И всё бы ничего, вот только молниеносному успеху Кудайбергенов буквально обязан влиятельным связям Крутого в России. В последнее время отношения продюсера и артиста, как известно, отличаются особой скандальностью из-за ухода Димаша. Вероятно, таким образом Кудайбергенов решил попросту отомстить Игорю Яковлевичу за «подмоченную» репутацию. К тому же не стоит забывать слухи о личной симпатии Крутого к подопечному: вполне вероятно, что Димаш решил в очередной раз показать свою принципиальную позицию, ловко «щелкнув по носу» продюсера. Впрочем, не исключено, Димаш действительно проявил патриотизм, однако, выбрал для этого не совсем удачный формат.