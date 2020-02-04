Тоску хирургом не исправить или как «переделанный» Лепс борется за спасение карьеры

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Отсутствие морщин и подтянутые формы — внешность 57-летного певца изменена до неузнаваемости.

Григорий Лепс не прекращает будоражить публику неоднозначными выходками: то откроет собственную мастерскую ювелирных украшений, то запишет неожиданный дуэт с коллегами по цеху, теперь и вовсе подверг изменениям внешность. Мало того, что 57-летний мужчина якобы сделал операцию по подтяжке лица, так ещё попрощался с легендарными очками.

В сторис Григорий опубликовал совместное фото с Эмином Агаларовым с обложки нового трека: в кадре с трудом можно узнать «переделанного» артиста. И хотя нельзя отрицать помолодевший образ артиста и свежий вид, однако, тоску в глазах Лепса не исправить даже хирургом. Невооруженным взглядом заметно «депрессивное» настроение артиста. Складывается впечатление, что певец попросту устал от постоянной гонки за популярностью. В последнее время от былой славы артиста не осталось и следа, несмотря на все попытки вернуть внимание фанатов за счёт популярных коллег. Вполне вероятно, что именно безрезультатность попыток спасти карьеру толкнула Лепса решиться на пластику. И всё бы ничего, вот только за чередой таких операций Григорий рискует не только потерять себя, как личность, но и навредить и без того проблемному здоровью.