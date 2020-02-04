Унижение и издёвки: Дочь Лободы «мстит» матери за нового любовника?

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Без Тилля и мать не нужна — Ева, видимо, переживает из-за тоски по Линдеманну.

Светлана Лобода не прекращает будоражить сеть скандальными выходками: то певица подогрет слухи о новом любовнике, то якобы скрывается с детьми за границей, теперь и вовсе засветила неоднозначные отношения со старшей дочерью. Мало того, что Ева публично высмеяла мать, так ещё и унизила вокальные способности артистки. И это в то время, когда в сети не утихают слухи о новом возлюбленном певицы. Неужели дочь Лободы «мстит» матери за нового любовника?

В сторис Светлана опубликовала ролик, где хотела похвастаться талантами на фоне семейной обстановки, но, видимо, что-то пошло не по плану и Лобода «засветила» издёвки в свой адрес. «Мне, конечно, нравится, как ты поешь, но только громковато, ничего?»,— выдала Ева, буквально «скорчив» гримасу от недовольства. Складывается впечатление, что таким образом дочь артистки хотела ударить мать по больному. Отношения Евы и Тилля отличались особой теплотой: Ева неоднократно рассказывала о дружбе с экс-любовником матери, а в интервью у Собчак даже похвасталась подарками от Линдеманна. Видимо, расставание Тилля с певицей всерьёз затронуло детские чувства девочки и теперь Ева, на фоне переживаний, пытается задеть мать любыми способами.

Впрочем, не исключено, что Светлана выбрала попросту неудачный момент для общения с малышкой, за что и рискует поплатиться «репутацией».