Обида на отца длинною в жизнь или почему сыновья Добронравова «вычеркнули» его из жизни?

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Оба брата перестали публиковать фото с престарелым отцом, занимаясь карьерой.

Всю жизнь Федор прожил с одной женщиной Ириной, которая подарила актеру двоих сыновей. Виктор и Иван пошли по стопам отца и всерьез заняли актерской карьерой. В последнее время от Добронравова старшего ни слуху, ни духу – мужчина пропал со всех радаров. Даже сыновья перестали показывать престарелого отца, устраивая свою жизнь. Скорее всего, обиды на родителя длинною в жизнь поспособствовали этому, ведь Федор практически не участвовал в воспитании мальчиков.

Что посеешь, то и пожнешь – данная поговорка вполне подходит для описания отношений между родителями и детьми. Если первые не давали должного внимания, любви или тепла своим чадам, то не стоит ждать от них того же в старости. В годы, когда сыновья подрастали Федор как раз строил карьеру и ему, похоже, не было времени на воспитание Виктора и Ивана. Теперь же ждать от них поддержки бессмысленно. Возможно, виной внезапному исчезновению Добронравова послужила болезнь актера, которую обсуждают уже который год. Как бы то ни было, мужчина перестал играть в театре, а съемки сериала «Сваты» до сих пор не ведутся. Почему молчат сыновья?

Стоит сказать, что у Федора есть совсем маленькие внуки, которые, по-видимому, из-за обид родителей не могут видеться с дедушкой. Определенно, семье нужно пересмотреть свои приоритеты и прийти к какому-то заключению, ведь сыновья не могу так просто «вычеркнуть» из жизни родного отца?