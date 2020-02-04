Вино, подружки и «гулянки» или как Подольская отмечает развод с Пресняковым?

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Наташа оставила мужа и ребенка, сняла обручальное кольцо и заселилась с подругой в номер с одной кроватью.

Семья Преснякова и Подольской уже давно не считается образцово-показательной. Мужчину то и дело уличают в изменах супруге, а та, в свою очередь, не отказывает себе в заигрывании с коллегами по сцене. Долго это продолжаться не могло – после совместного отдыха Подольская уехала от мужа, бросив их с сыном в одиночестве. Вместо этого девушка «заливается» вином и не отказывает себе в «гулянках» с подружками. Определенно, тем самым Подольская отмечает развод с супругом, ведь совсем недавно та «попрощалась» с обручальным кольцом.

Не зря в народе Преснякова называли «ловеласом», ведь за плечами музыканта уже три брака, не говоря уже о предполагаемых любовницах. О таких мужчинах говорят – не пропускает мимо ни одной юбки. Судя по всему, в семье «всплыла» возможная измена Владимира или как еще можно объяснить такой резкий уход Подольской? Стоит сказать, что помимо «гулянок» с подружкой, Наташа еще и заселилась с подружкой в номер с одной кроватью. Можно ли это считать намеком на однополую любовь?

Как бы то ни было, сейчас Подольская откровенно что-то отмечает, ведь она оставила мужа и ребенка где-то далеко. Судя по всему, сейчас семье грозит долгий суд и «дележка» сына. С другой стороны, возможно этот уезд Наташи – просто временная «передышка». Брак длинною в 10 лет часто требует временной отдельной жизни супруг.