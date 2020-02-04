«Дом-2» уродует участниц или Как Настя Стецевят попала на телестройку

Сегодня, 10:30

Популярная блондинка показала, как выглядела до инъекций красоты.

Настя Стецевят относительно недавно появилась на телестройке, но уже имеет как армию фанатов, так и множество недоброжелателей. Многие хейтеры в Сети утверждают, что девушка чересчур искусственная и это доказывают архивные фото Стецевят до пластики и походов к косметологам.

Не секрет, что телепроект «Дом-2» является самым продолжительным реалити-шоу в России. Построить свою любовь именно в рамках данной программы мечтают множество молодых людей и только избранные попадают на заветный периметр. В Сети даже ходили слухи, что героев на проект подбирают исключительно по внешним данным, а потому девушки идут на все ради мечты. Так, поговаривают, что Анастасия Стецевят попала на телестройку благодаря своей внешности и чтобы так выглядеть, девушка якобы прошла через немало косметологических процедур.

На фотографиях можно заметить, что ещё несколько лет назад лицо Стецевят было совсем другим и теперь девушку просто не узнать. Так что же выходит, что «Дом-2» своими высокими требованиями к участницам просто уродуют их натуральную красоту? Ведь для того, чтобы попасть на телестроку Настя сменила не только цвет волос, но также увеличила губы, уменьшила нос, нарастили волосы и ресницы, и прошла ряд «уколов красоты».

Остается надеется, что на этом девушка остановится, ведь зрители и также критикуют Стецевят за искусственный образ Барби.