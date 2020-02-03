Танцы, пляски, хороводы... Гузеева и Сябитова станут свахами на «Давай потанцуем»?

Вчера, 22:00

Новое шоу может легко перебить рейтинги «Давай поженимся».

«Давай поженимся» уже долгое время радует поклонников свежими выпусками. Однако, с каждым днем становится заметнее, что шоу пытается поднять рейтинги за счет «странных» людей, которые часто появляются в эфирах. Видимо, руководители «Давай поженимся» поняли, что все время на фриках «выезжать» невозможно, и решили изменить направление.

Лариса Гузеева, являющаяся ведущей шоу, в своем делилась с поклонниками фрагментами нового выпуска. Довольно странно то, что почти все кандидаты устраивали танцы, пляски, хороводы. Вероятно, это является пробной версией нового шоу «Давай потанцуем». Скорее всего, мотив останется прежним, только вот для выбора пары, кандидатам придется изрядно «попотеть».

Конечно, ведущих вполне могут оставить прежних. Гузеева и Сябитова зарекомендовали себя с хорошей стороны, поэтому руководство шоу может отдать им предпочтение. Если все действительно так, то в скором времени Первый обретет новое шоу. «Давай потанцуем» может легко вдохнуть новую «жизнь» в канал, а Гузеева и Сябитова, которые вероятно станут свахами, помогут в этом.