Как «Черная Мамба» Ханга выжила с телевидения Борисову и Старостину

Вчера, 23:15

Слова Елены «жалят» куда острее, чем змеи – конкурентки бегут сломя голову.

Телеведущая Елена Ханга – старожилка российского телевидения. Образованная женщина с яркой для России внешностью запомнилась многим по различным ток-шоу на острые темы. Вот только, как выяснилось в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», ужиться с ней могут далеко не все. В частности, Ханга прямо как «Черная Мамба», опасная змея, выжила с телевидения и Дану Борисову, и Елену Старостину, ведь именно после работы в ее компании ведущие увольнялись и впредь отказывались возвращаться в профессию.

Стоит заметить, что Ханга даже в программе Кудрявцевой не могла скрыть свой талант – говорить много, по делу, да так интересно, что любая другая ведущая рядом просто теряется на фоне колоритной Елены. Своим действительно африканским темпераментом она задавила Леру так же, как некогда Борисову и Старостину.

Однако зрители «Секрета на миллион» остались в восторге от Ханги. В 58 лет она выглядит невероятно молодо: лицо, в отличие от той же Кудрявцевой, совсем не уничтожено пластикой, а фигура стройная и легкая, как и в ее лучшие годы.