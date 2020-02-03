Успенская врёт?! Дана Борисова обвинила певицу во лжи о диагнозе дочери

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«На съемке Таня волновалась, но произвела впечатление адекватной» - уверяет ведущая.

Скандал вокруг певицы Любы Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной обрастает все новыми подробностями. Как говорилось ранее, единственная наследница королевы шансона стала героиней шоу «Звезды сошлись» в эфире канала НТВ. Девушка рассказала о том, что знаменитая мать запирала ее в комнате и применяла насилие.

На следующий же день после выхода скандального анонса программы Успенская поспешила дать опровержение словам Татьяны. Любовь призналась, что ее дочь давала интервью под давлением. Мало того, признания девушки нельзя воспринимать серьезно, ведь у нее есть диагноз – хронический шизофреноподобный психоз.

Однако некоторым знаменитостям доводов униженной матери оказалось мало. В своем аккаунте Дана Борисова обвинила певицу во лжи о диагнозе дочери. Ведущая заявила, что на съемочной площадке шоу Татьяна выглядела, хоть и взволнованной, но вполне адекватной.

Судя по высказываниям, Борисова допускает, что Успенская врет! И что насилие по отношению к дочери Любовь, все таки, применяла, и даже «подсадила» наследницу на легкие наркотики. Более того, Дана анонсировала выход нового ток-шоу, в котором детально будет обсуждаться вопрос методов воспитания Успенской.