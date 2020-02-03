«Черти, а не люди!» — Марьяна Ро бросит Face из-за любви к Бузовой?

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Блогерша активно оказывает певице знаки внимания, заявляя о ненависти к мужчинам в Instagram.

Примерно неделю назад Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram анбоксинг очередного подарка. Это был презент от блогерши Марьяны Ро — футболка из фирменного мерча экс-девушки Ивангая. Мы уже освещали это событие, пытаясь разоблачить Ро в жадности, ведь подарок был одним из самых дешевых «лотов» её коллекции. Но, судя по всему, появилась еще одна версия такого внимания видеоблогерши к артистке.

«Черти, а не люди!» — именно так в своих Insta-сторис Марьяна назвала мужской пол. Девушку раздражает, что к ней так часто подходят фотографироваться мужчины, ссылаясь на то, что от нее фанатеют их сестры. Вероятно, что феминистка Марьяна Ро бросит Face из-за любви к Бузовой.

Также в своих Insta-сторис блогерша заявила о том, что охладела к мужчинам после ужасного столкновения с насильником в 12-летнем возрасте. Именно после этого инцидента, по словам девушки, отношения с противоположным полом превратились в пытку. Теперь, похоже, 20-летняя Марьяна «переключилась» на Ольгу Бузову. Возможно, Ро устала от отношений со сдавшим обороты рэпером Face, а союз с королём отечественного YouTube Ивангаем она вообще предпочитает не вспоминать.

К тому же, отношения с Олей помогут Марьяне продвигать себя в качестве артистки, ведь частенько девушка выкладывает своё пение в Instagram, завораживая подписчиков своим голосом, а музыкальные клипы получают в большей мере тысячи дизлайков (предположительно, от фанатов Ивангая).

Прекрасно воспитанная Бузова, непременно, не только оценит чувства молодой девушки, но и может всерьез задуматься о романе с ней. Ведь Марьяна невероятно популярна среди молодой аудитории, которую Оля хочет завоевать также, как и взрослую. Юная красотка Ро, по которой «сохнет» половина России, станет прекрасным дополнением к опытной и богатой Бузовой.