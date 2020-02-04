Ещё не развелась, в уже «гуляет»! Тодоренко начала открыто заигрывать с мужчинами

Сегодня, 10:00

Ведущая оставила свой адрес для букетов от поклонников.

В последнее время в сети участились слухи о том, что отношения Регины Тодоренко и Влада Топалова трещат по швам. Ведущей и певцу много раз приписывали романы на стороне, что, видимо, является правдой. В данный момент Регина улетела на отдых со своим сыном, и это породило новую порцию слухов.

Однако не только «одинокое» путешествие дало о себе знать, но и то, что ведущая начала открыто заигрывать с мужчинами. Под фотографией, которой Регина порадовала поклонников, она написала своей адрес. Как сообщает ведущая, каждый кто хочет подарить ей букет, может отправить его. Довольно странно, что Тодоренко прибегла к такому шагу и публично «кадрит» мужчин, при том, что она еще не развелась. Вероятно, Регина этим поступком хочет показать мужу, что мужчины за ней ходят толпами, и в любой подходящий момент оно может бросить его.

Конечно, не стоит исключать, что Тодоренко попросту посмеялась или заставила мужа нервничать, а не «гуляет», как можно подумать на первый взгляд. Возможно, уже посоветовавшись с Топаловым, Регина и решилась опубликовать данный пост.