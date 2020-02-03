Крид, ликуй! Моргенштерн не попал в список претендентов на «Евровидение»

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Алишер был бы первым представителем «новой школы» на конкурсе… Егору на зависть.

Предварительные итоги конкурсного отбора на «Евровидение» разочаровали поклонников рэпера Моргенштерна. Несмотря на прогнозы СМИ, скандальный представитель новой школы рэпа не попал в список возможных участников. Вместо него на песенный конкурс могут поехать: противоречивая Ольга Бузова, «рейв-группа» LITTLE BIG, открытия года — Димаш и певица ZIVERT, а также «строжилы» эстрады - Полина Гагарина и Александр Панайотов.

Надо признать, что экспертная комиссия так лихо держала интригу, что даже Моргеншерн поверил в свое участие в конкурсе. В Instagram-аккаунте, он, хоть и нецензурно, но ясно дал понять, что готов представлять родину на международном уровне. Однако репутация «повесы» и «матерщинника», видимо, не дала Алишеру вырваться в шот-лист претендентов. Хотя кандидатура рэпера могла бы произвести настоящий фурор. На зависть Егору Криду, Алишер стал бы первым рэп-исполнителем, перевернувшим представление европейцев о музыкальных предпочтениях россиян.

Но, как говорится, ликуй, Крид! Выходить за рамки привычного образа страны представители российского сегмента «Евровидения» пока, видимо, побоялись.