Деньги важнее чести: Джонни Депп возобновил дело против избившей его жены

Сегодня, 19:05

Долги и проблемы вынудили звезду «Пиратов Карибского моря» унижаться.

Несколько лет назад Джонни Депп развелся со своей супругой Эмбер Херд. Причиной расставания стали «токсичные» отношения. Ни Джонни, ни Эмбер не хотели друг другу уступать, что и вызывало многочисленные скандалы, которые порой доходили до драк. Та несколькими годами ранее, Херд отсудила у Деппа 7 миллионов долларов, якобы за то, что он ее избивал. Все полученные деньги Эмбер потратила на благотворительность. Конечно, Херд распорядилась деньгами благородно, но вот для Джонни это были хорошие убытки. Видимо, чтобы «наказать» свою экс-супругу, Депп и возобновил дело против жены.

Если ранее Херд обвиняла Джонни в избиении, выставляя себя жертвой, то сейчас актер решил последовать ее примеру. Депп собрал большое количество доказательств того, что жена его регулярно избивала. В компенсацию за это Джонни требует 50 миллионов долларов, что в 5 раз больше, чем взыскала с него Эмбер. Видимо, Депп затаил нешуточную обиду на свою экс-супругу, и решил, что деньги важнее чести.

Конечно, со стороны смешно выглядит, что «Джека Воробья», который показывал себя сильным мужчиной, дома избивала женщина. Однако, видимо, для Деппа «унижаться» является нормальным методом в получении денег. Вероятно, Джонни получить свою компенсацию от избившей его жены, но вот только свою репутацию, этим поступком он вгоняет в яму.