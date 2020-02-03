«Он ел мои продукты!» – Водонаева с насмешкой «растоптала» достоинство экс-мужа

Бывшая участница «Дома-2» рассказала новые подробности о горе-супруге.
37-летняя скандальная участница телестройки Алёна Водонаева так и не смогла найти себе вторую половинку. Все браки девушки заканчивались разводами и обвинениями Алёны в том, что её мужчины были недостойными её. Больше всего «грязи» Водонаева вылила на последнего экс-мужа Алексея Косинуса.
Алёна Водонаева дала новое интервью для YouTube-канала «А поговорить?», где открыто и даже с насмешкой на лице коснулась не только политических тем, но и «растоптала» достоинство экс-мужа Алексея Косинуса, с которым развелась в июле прошлого года. Телезвезда поделилась подробностями личной жизни с музыкантом и сообщила, что развод с ним было самым верным решением, поскольку заботы от Алексея девушка так и не дождалась.
По словам Водонаевой, она полтора года просила мужа устранить утечку воды в ванной. Однако этого не случилось.
«Если стол пустой, то какая разница кто ты», - добавила телеведущая, которая 6 лет прожила с Косинусом. Сейчас звезда сообщила, что также рассталась с молодым любовником, поскольку хочет полностью быть сконцентрирована только на себе.