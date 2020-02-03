«Он ел мои продукты!» – Водонаева с насмешкой «растоптала» достоинство экс-мужа

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Бывшая участница «Дома-2» рассказала новые подробности о горе-супруге.

37-летняя скандальная участница телестройки Алёна Водонаева так и не смогла найти себе вторую половинку. Все браки девушки заканчивались разводами и обвинениями Алёны в том, что её мужчины были недостойными её. Больше всего «грязи» Водонаева вылила на последнего экс-мужа Алексея Косинуса.

Алёна Водонаева дала новое интервью для YouTube-канала «А поговорить?», где открыто и даже с насмешкой на лице коснулась не только политических тем, но и «растоптала» достоинство экс-мужа Алексея Косинуса, с которым развелась в июле прошлого года. Телезвезда поделилась подробностями личной жизни с музыкантом и сообщила, что развод с ним было самым верным решением, поскольку заботы от Алексея девушка так и не дождалась.

«Если я ему скажу купить продукты, тогда купит. А так он будет есть моё… Мне было стыдно за него перед моей матерью, когда она жила со мной, он тоже не приносил продукты домой. Он приходил вечером, как квартирант. Ставил свой рюкзачок, садился за компьютер, пишет музыку, от которой нет результата по итогу – еды-то на столе нет!», - заявила Алёна.

По словам Водонаевой, она полтора года просила мужа устранить утечку воды в ванной. Однако этого не случилось.

«Если стол пустой, то какая разница кто ты», - добавила телеведущая, которая 6 лет прожила с Косинусом. Сейчас звезда сообщила, что также рассталась с молодым любовником, поскольку хочет полностью быть сконцентрирована только на себе.