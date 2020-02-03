Елена Яковлева отреклась от сына, удалившего ради неё татуировки с лица?

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27-летний Денис Шальных погрузился в депрессию?

Несколько лет назад общественность потрясла новость - сын Елены Яковлевой нанес на свое тело и лицо несметное количество татуировок. Тогда на актрису обрушилась волна народного негодования - недоглядела, недовоспитывала ребенка. Под гнетом общественности, Елена заявила, что выбор сына одобряет и принимает его таким, каким он есть. Однако позже Денис заявил, что жалеет о содеянном. Якобы, он сделал татуировки, поддавшись сиюминутному порыву.

Тату-бунтарством, он, видимо, пытался привлечь внимание матери, которая, по его словам, в действе практически не уделяла ему времени. Спустя еще несколько месяцев Шальных заявил, что сводит нательные рисунки с помощью лазера (процедура, кстати говоря, дорогостоящая и чрезвычайно болезненная).

Ходили слухи, что таким образом молодой человек пытался реанимироваться в глазах родительницы, но это ему, судя по всему, не удалось. Сейчас социальные сети Дениса пестрят пессимистическими изречениями.

Яковлева, видимо, так и не смогла простить сыну проступок, из-за которого она подверглась «порицанию». Елена будто отреклась от сына, удалившего ради неё татуировки с лица. Холодность родительницы парень, похоже, ощущает нутром, поэтому и не может выбраться из возможной депрессии.