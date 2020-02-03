Эрнст не пожалеет: Барановскую ждёт штраф за несдержанность в «Мужском/Женском»?

Сегодня, 18:00

Юлия призналась в своем желании «треснуть» участников шоу.

Барановская уже долгое время является ведущей «Мужское/Женское» на Первом. За это время Юлия сталкивалась со множеством участников шоу, поведение которых, мягко говоря, выходило за рамки приличия. Однако несмотря на такую «стрессовую» работу, Барановская держит себя в руках и не «бьет» участников. Однако, похоже, что скоро терпению Юлии наступит конец, и она об этом уже намекнула.

Недавно Барановская отвечала на вопросы своих поклонников. Фанаты интересовались многим, но один коснулся именно ее работы на шоу. Подписчик звезды попытался узнать у Юлии, как она себя держит в руках, чтобы не «треснуть» некоторых участников. Барановская не стала скрывать, и написала, что она с трудом сдерживается от этого. Видимо, Юлия уже находится на пределе, и при очередном случае, она может не выдержать и «треснуть» участника шоу.

Конечно, если это произойдет, то разгорится настоящий скандал. Константин Эрнст в этой ситуации, скорее всего станет на сторону участника и не пожалеет Барановскую. Конечно, до увольнения дело может не дойти, но вот штраф за несдержанность в «Мужском/Женском, вполне ждет Юлию, если она кого-то «треснет».