Сегодня, 14:00

Дмитрий, видимо, не может контролировать себя во время «пьянки».

Интерес к Дмитрию Шепелеву возник не только благодаря его работе, но и из-за отношений с Жанной Фриске. Оставшись холостяком, ведущий долгое время был один, но позже, решил, что жизнь продолжается, и нашел себе новую спутницу жизни, которой стала Екатерина Тулупова. В сети не раз говорили, что отношения Шепелева и его избранницы развиваются очень стремительно и дело близиться к свадьбе. Однако, видимо, что закатить роскошное тожество не выйдет, ведь подвыпивший Шепелев может потратить все деньги на покупку конюшни.

Дмитрий поделился с поклонниками новостью о том, что он увлёкся лошадьми. Но странно не то, что Шепелев обрел новое хобби, а то, в каком состоянии сделал это ведущий. Дмитрий рассказал, что несколько месяцев назад, он употреблял спиртное, видимо, в большом количестве. Во время той самой «дружбы» с алкоголем, в голову Шепелева пришла идея, о том, чтобы начать заботиться о лошадях. Конечно, поначалу многие близкие не верили в это и списывали все на спиртное, но Дмитрий решил доказать обратное, и осуществил свою «алко-мечту».

Видимо, из-за алкоголя, Шепелев не контролирует себя, и может вытворять что угодно. Не исключено, что при следующей «возможности», ведущий потратит свадебные деньги на приобретение конюшни. Вероятно, новая избранница Шепелева будет не в восторге от происходящего, ведь она может рассчитывать на роскошную свадьбу, а не на «скупую».

Не исключено, что после того, как Дмитрий расскажет о своем влечении Тулуповой, она начнет рвать фату, и откажется от брака с «неконтролируемым» ведущим.