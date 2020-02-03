«Живи сам по себе!» - Беременная Черно официально подтвердила развод

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Оганесян обрёк Сашу на жизнь матери-одиночки.

Не успели зрители «Дома-2» порадоваться новости о долгожданной беременности Александры Черно, как в семью Саши и Иосифа пришла беда — пара официально объявила о разводе. У каждого из супругов, традиционно, своя правда. Беременная Черно у себя в аккаунте, хоть и в мягкой форме, но сделала виноватым в разладе Иосифа. Мол, живет супруг в свое удовольствие, и к мнению второй половинки прислушиваться отказывается. Что обрек Сашу муж на статус матери-одиночки. Но, несмотря ни на что, она якобы сильная, и радо отпускает «мужа-мерзавца» в свободное плавание.

«Я уважаю выбор человека, раз я такая плохая, то никого возле себя не держу… А ты, живи сам по себе, как ты этого и хотел» — обратилась Черно к супругу через соцсети.

Оганесян тоже не стал молчать. Иосиф дал понять, что ситуация в семье на этот раз действительно критическая. У себя на странице Йося клялся в любви будущему ребенку, и в отличие от жены, винил в разводе обе стороны.

Удивительно то, что должной поддержки подписчиков не получила ни Саша, ни Иосиф. После многочисленных «показушных» ссор и разводов пары, фанаты отказываются верить в серьезность слов супругов. Поклонники предположили, что парочка решила в очередной раз поднять собственные рейтинги. Возможно, Черно таким образом пытается «монетизировать» недостающие средства на «послеродовый» быт.