Помятый вид и заплаканные глаза – «Беременная» Виталина отчаялась вернуть Шаляпина?

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Цимбалюк-Романовская пойдет к Шепелеву доказывать отцовство Прохора.

После расставания Виталины Цимбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина прошло уже больше месяца. Парочка разбежалась так же внезапно, как и завязала бурные отношения. Сразу же после разрыва Шаляпин бросился в объятия очередной возрастной пассии, а Виталина продолжила публиковать жизнеутверждающие фото, словно Прохора никогда и не было в ее жизни. Но уже через пару недель ситуация кардинально поменялась.

В ленте Цимбалюк-Романовской появились философские посты о весне и новой жизни. Помятый вид и заплаканные глаза девушки намекали, Виталина тяжело переживает уход любимого. И судя по последнему снимку артистки, становится понятно почему.

Похоже, что Цимбалюк-Романовская повторяет судьбу предыдущей девушки Шаляпина, которая уже после расставания с певцом заявила о своей беременности. Тогда, поговаривают, Виталина устроила Татьяне Гудзевой настоящий скандал, а уже сейчас, оказалась на ее месте.

«Беременная» Виталина, видимо, отчаялась вернуть Шаляпина своими силами. Судя по его «американским приключениям», интересное положение бывшей возлюбленной его совершенно не трогает.

Артист, вероятно, больше не верит женщинам на слово. Свою правоту, как и вероятное отцовство Прохора, Виталине, по всей вероятности, придётся доказывать на детекторе лжи Дмитрия Шепелева. Но вряд ли это поможет Цимбалюк-Романовской избежать статуса матери-одиночки.