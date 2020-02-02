Это шоу-бизнес! Ургант намекнул Джарахову на «голубую» ориентацию

Вчера, 23:00

Иван, накрасив свои ногти, зачитал рэп в Twitter.

Слухи о возможной нетрадиционной ориентации ведущего Ивана Урганта ходят уже давно. Чего стоит только одно название новогоднего шоу «Голубой Ургант». Однако, это шоу-бизнес, здесь бывает и не такое. Судя по всему, Ургант намекнул Джарахову на «голубую» ориентацию. В своём Twitter-аккаунте Эльдар задал вопрос о том, кто станет первым рэпером в России, который будет красить ногти. Незамедлительно на твит ответил Иван, который зачитал рэп-фристайл и продемонстрировал женский маникюр.

Непонятно, как расценивать такой ход от одного из главных ведущих нашей страны. Возможно, это пиар, ведь Эльдар Джарахов является безумно популярным среди молодежи блогером, а Ивану, наверняка, хочется быть ближе к юной аудитории, дабы оставаться на плаву еще долгое время. Накрашенные ногти явно не являются признаком мужественности. Частенько таким способом пользуются рок-музыканты, которые любят привлекать внимание людей экстравагантными выходками. Но рокеры чаще избирают черный цвет, а не красноватый, как в случае Урганта.

Но не стоит отбрасывать версию о том, что, действительно, Иван может вскоре совершить каминг-аут и таким твитом хочет подготовить почву для аудитории, ведь такое заявление может шокировать публику. Также неизвестна реакция «Первого» канала на такую выходку Урганта, ведь, возможно, его могут и лишить должности из-за порочащего честь канала поступка.