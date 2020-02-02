Меган Маркл громко плачет! Гарри с женой «выживают» за счёт принца Чарльза

Вчера, 21:00

Униженные и зависимые – герцоги Сассекские после отречения от королевского долга не смогли самостоятельно даже оплатить жилье.

Не так давно внук королевы Елизаветы II и его супруга Меган Маркл шокировали мир своим сенсационным заявлением. Герцоги хотят быть свободными от короны, а потому отказываются не только от монарших обязанностей, но и денежной поддержки. Однако теперь у супругов, похоже, финансы поют романсы, ведь заплатить за особняк парочки бунтарей пришлось именно отцу Гарри.

После своего объявления Меган Маркл и принц Гарри поспешно покинули королевский дворец, а также Великобританию, ведь теперь герцоги Сассекские живут в Канаде на острове Ванкувер. Именно там знаменитости арендовали себе роскошное поместье, где будут жить вместе с сыном Арчи. Однако вот британским СМИ удалось разузнать, что королевские «беглецы» до сих пор нуждаются в деньгах королевы Елизаветы II, ведь они сами не смогли оплатить аренду жилья стоимостью в 20 000 фунтов стерлингов. Сообщается, что первое время, пока Меган и Гарри окончательно не стали на ноги и не обрели полную финансовую независимость, они будут «выживать» за счёт принца Чарльза.

Очевидно, что Меган Маркл громко плачет от такого положения дел, ведь она мечтала о свободе, чтобы больше не пересекаться ни со строгим протоколом, ни с членами королевской семьи, которые, по слухам, не приняли экс-актрису с первого дня.

Однако, в отличие от своего мужа «голубых» кровей, Меган уже нашла для себя работу. Экс-актриса станет ведущей в свадебном реалити-шоу на Netflix, а также будет озвучивать мультфильмы в студии Disney. Как будет зарабатывать принц Гарри на жизнь пока неизвестно.