В полку Шаляпина прибыло! Корчевников «сошелся» с 67-летней Дарьей Донцовой?

Вчера, 22:30

«Боречка!!!!!» - писательница публично выразила восхищение.

Борис Корчевников опубликовал позитивное фото с собакой. Пост в соцсетях телеведущий посвятил Дарье Донцовой. Автор детективных романов незамедлительно появилась в комментариях, ласково назвав Корчевникова «Боречкой» и забросав мужчину любовными смайликами. Неужели Борис «сошелся» с 67-летней Донцовой? В полку Шаляпина прибыло!

Журналиста и писательницу объединяет любовь к братьям нашим меньшим. Помимо этого, Дарья придерживается религиозных канонов, что видно по микроблогу женщины. Для верующего Корчевникова такое совпадение во взглядах и мировоззрении, вероятно, стало определяющим.

Донцова пережила онкологию – это еще один момент, который мог объединить Дарью и Бориса. Ведущий сам едва не стал жертвой смертельной болезни, когда медики обнаружили у телезвезды доброкачественную опухоль, которая могла вылиться в рак.

Донцова посещала студию программы «Судьба человека», где по душам поговорила с Корчевниковым. Общение знаменитостей могло продолжиться и за кадром. Ряд фактов говорит о заметной схожести и близости душ Бориса и Дарьи Аркадьевны.

В беседе с Лерой Кудрявцевой автор бестселлеров призналась, что влюбилась в свидетеля на свадьбе с первым супругом. Это увлечение достигло апогея, и в результате Дарья развелась с мужем. Как видно, Донцова – женщина легко увлекающаяся, а потому знакомство с неженатым Борисом наверняка привнесло в жизнь Дарьи палитру ярких красок, несмотря на 3-й брак.

Однажды у Малахова директор телеканала «Спас» разоткровенничался о разговоре с советской актрисой Татьяной Дорониной. Так, беседа была настолько увлекательной, что холостяк задержался у артистки до утра. Вероятно, после череды разочарований в ровесницах Корчевников всерьез задумался об отношениях с дамами постарше.

Борис собирался жениться на девушке Анне, но после венчания, невзирая на данные обязательства перед богом, молодая особа его бросила. Корчевников погрузился во мрак – только работа и поддержка отца помогла телеведущему не потерять надежду и силы, ведущие к обретению счастья. Однако, Борис так и не построил семью, вопреки сильному желанию жениться раз и на всю жизнь.

Невольно вспоминаются похождения Прохора Шаляпина, но случай Корчевникова все-таки отличается. Если Шаляпин взял романы с пожилыми леди за основу пиара, то Борис, скорее всего, просто не видит подходящую кандидатку, поэтому ищет недостающего тепла у женщин другой возрастной категории.