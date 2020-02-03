Гордона придётся уволить - Барановская запускает собственное шоу на Первом канале?

Сегодня, 10:00

Телеведущая перешла на личное общение с шеф-редактором телекомпании.

Программа «Мужское / Женское» является одной из самых рейтинговых на Первом канале, поэтому натянутые отношения её несменных ведущих сложно было утаить от внимательных зрителей. Александра Гордона, судя по всему, руководству канала придётся уволить с передачи, так как Юлия Барановская хочет запускать собственное шоу, в котором ему места, видимо, не будет.

Зрители уже не раз обвиняли Гордона в том, что он переносит гнев из-за обилия семейных проблем на общение с гостями ток-шоу, тем самым проявляя свой непрофессионализм. Что касается Юлии, она похоже, уже сыта выходками телеведущего, а для дальнейшего продвижения своей карьеры Барановская перешла на тесное общение с неким Александром Телёсовым, кто занимает на Первом далеко не последнюю должность.

Именно с этим мужчиной Юлия появилась в обнимку на одной из её свежих фотографий в соцсетях, а подписчики Барановской пояснили в комментариях, что Александр является шеф-редактором канала, где работает телеведущая.

К тому же, Барановская не просто пересеклась с Телёсовым в одном из заведений столицы, а поужинала с ним в одном из престижных ресторанов Дубая, заявив о дружбе с обаятельным кареглазым мужчиной. Таким образом Юлия, видимо, активно готовит почву для своего нового проекта, налаживая тесные связи с руководством Первого канала.

Зачастую тандем ведущих имеет большой успех у зрительской аудитории, когда между ними возникает некая химия, а Гордон же почти каждый раз выказывал сильную неприязнь после шуток и издёвок Барановской. Что ж, насильно мил не будешь, и быть может, следующий партнёр Юлии больше подойдёт ей в качестве соведущего, если она не решится единолично возглавить новую программу.