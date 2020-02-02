Женитьба не преграда: Кузьмин содержит экс-любовницу из-за внебрачного ребенка?

Вчера, 22:00

Бывшая пассия, похоже, привязала Владимира беременностью.

Владимир Кузьмин принимает поздравления: музыкант торжественно обвенчался с Екатериной Трофимовой. В скором времени пара планирует заключить повторный брак, распавшийся по причине разгоревшейся страсти к 28-летней яхтсменке Светлане Карпухиной. Неужто Владимир содержит экс-любовницу из-за внебрачного ребенка? Инсайдеры сообщают, что Кузьмин по-прежнему продолжает оплачивать разлучнице квартиру в Москве.

Трофимову шлейф прочной связи композитора со Светланой ничуть не смущает. Женщина занята приготовлениями к свадьбе, а вот перед Владимиром, вероятно, возникли вопросы иного рода. Владимир настолько увлекся Карпухиной, что оставил благоверную после 17 лет брака. Поклонники артиста надеялись на воссоединение, о котором Кузьмин теперь постоянно говорит в соцсетях, но недавняя интрижка может отравить дальнейшие отношения возродившейся пары.

Певец осознал ошибку и наверняка слезно умолял Трофимову о прощении, но расставание с роковой яхтсменкой вряд ли произошло по классическому сценарию: с глаз долой – из сердца вон. Карпухина могла забеременеть от Кузьмина, что, возможно, стало для рокера главным мотивом, толкающим на финансовую помощь бывшей. Если бы Владимир окончательно расстался со Светланой, то не стал бы снабжать ее деньгами – с какой это стати?

У Кузьмина была масса романов: исполнитель без оглядки завершал отношения, а дружба после разрыва – это явно не про него. Владимир мог почувствовать ответственность, ведь если Карпухина на самом деле носит под сердцем ребенка, то Кузьмин, как честный человек, не может отказаться от помощи матери своего дитя - тут и женитьба не преграда. Трофимова знает о секретах Владимира, которые тот не собирается раскрывать аудитории.

Если Екатерина простила и приняла «блудного» мужа, то наличие ребенка на стороне не остановит женщину от планов на замужество. К тому же, недавно Кузьмин сообщил о продаже части коллекции гитар – это решение нелегко дается исполнителям, которые с трепетом и любовью относятся к музыкальным инструментам.

Видимо, Владимир пошел на такое как раз таки из-за рождения будущего наследника. Неизвестно, что движет Трофимовой и почему она так легко смирилась с «загулами» пожилого ловеласа, но нельзя исключать, что Екатерина попросту пользуется материальными дарами певца, а страх одиночества и поиск новых партнеров кажется обременяющим.