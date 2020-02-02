Дети без отца, жена «налево»… Прилучный «рушит» семью из-за актёрской карьеры

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Павел не скрывает, что несчастен. Но всё равно в его гастрольном графике не остаётся места для Агаты и отпрысков.

Брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце давно трещит по швам. Ходят слухи, что причиной тому стали возможные взаимные измены и рукоприкладство со стороны актёра. Но походы «налево», судя по всему, далеко не первопричина всех их бед. Всё указывает на то, что развал семьи начался с карьеры Павла.

Прилучного смело можно назвать одним из самых успешных и востребованных российских актёров. На его счету множество ролей в фильмах и театральных постановках. Но, как бы ни гордился Павел своими достижениями, он сам, очевидно, понимает, какова цена его успеха. Так, в одном из недавних интервью актёр признался, что не хочет, чтобы в будущем дети пошли по его стопам, потому что там их ожидает несчастье. При этом он также намекнул, что и себя он чувствует несчастным. С чем это связно? Чтобы понять, достаточно взглянуть на его свежий гастрольный график.

А ведь одной театральной постановкой его деятельность не ограничивается. Из-за своих творческих амбиций Павел, по собственному признанию, соглашается на съёмки во всех фильмах без исключения. Ожидаемо, что при такой занятности и отдаче своей профессии времени для родных и близких в расписании Павла практически не остаётся.

Глядя со стороны на отношения Павла, кажется, что карьера для него на первом месте, дети – на втором, а Агата и вовсе – на третьем. Это не может не накладывать свой отпечаток – артист фактически «рушит» свою семью ради карьеры.