Вернулся к Мороз: Богомолов оставил Собчак ради бывшей жены?

Вчера, 22:15

Дарья на радостях пустилась в пляс на премьере «Содержанок».

В соцсетях Константина Богомолова все чаще начала появляться дочь Анна. Дарья Мороз поразила аудиторию зажигательным и драйвовым танцем на премьере 2-го сезона «Содержанок». Ксения Собчак сосредоточилась на Платоне, а супруг будто зажил отдельной жизнью. Картина кажется обыденной из-за постоянных разоблачений в прессе и информации от инсайдеров, но фаворитное место Мороз в «Содержанках» и приподнятое настроение одинокой актрисы говорит о разительных перименах в семье Константина и Ксении. Неужели Богомолов вернулся к Дарье и оставил Собчак ради бывшей жены?

Пока Собчак развлекалась на Мальдивах, режиссер усиленно работал над фильмом. Похоже, в процессе съемок сердце Богомолова дрогнуло, в результате чего мужчина сблизился с Мороз, не выдержав наплыва ностальгических ноток. Пара даже после развода сохраняла доброжелательные отношения и поддерживала общение из-за дочери Ани. Эта приятельская идиллия могла обернуться настоящей любовной лихорадкой для Константина.

Ксения на отдыхе встречалась с Глюкозой. Подруги наверняка сразу же нашли общий язык: говорят, брак Ионовой и Чистякова обречен – бизнесмен, вероятно, уже присмотрел любовницу, а любвеобильная Наташа не теряет надежды поймать удачу за хвост. Это стремление, видимо, вдохновляет певицу на новые знакомства и интрижка. Собчак, едва успев выйти замуж, тоже столкнулась с немалыми проблемами. Богомолов проявляет интерес к коллеге – Марии Шумаковой.

Если эта девушка оказалась для Константина всего лишь объектом эстетического и чисто визуального удовольствия, то возрождение тесного контакта с Мороз выглядит намного серьезнее. Ксения могла уловить недобрые веяния и знаки – не исключено, что знаменитость прекрасно осведомлена о возрожденном романе супруга. Если бы Собчак переживала за брак, то вряд ли бы с широкой улыбкой нежилась на шикарном пляже.

Возможно, «блондинка в шоколаде» смирилась с положением дел и уступила сопернице. Примечательо, что Ксения посетила премьеру в компании мужа. К откровенным телодвижениям на сцене Дарья подошла основательно. В целях у Мороз, по-видимому, было показать Собчак, что Богомолов по-прежнему восхищается ей, а вот телезвезде только и оставалось, что наблюдать за влюбленным взглядом избранника, устремленного на экс-супругу.