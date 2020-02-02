Воск вместо лица – Михайлов испортил себя пластикой из-за угроз жены о разводе?

Вчера, 20:00

Новая внешность певца сильно разочаровала его поклонников.

Недавно появилась информация в Сети о том, что семья Стаса Михайлова может распасться, ведь он и его супруга Инна якобы перестали носить обручальные кольца и проводить вместе время. Певец, по-видимому, побоялся потерять свою возлюбленную и испортил себя пластикой из-за угроз жены о разводе, стараясь избавиться от залысины и множества старческих морщин.

Обновлённую внешность Михайлова «засветила» Надежда Бабкина, опубликовав в соцсетях свежий снимок с музыкантом. Лицо певца сразу же вызвало массу вопросов у его фанатов, так как от прежних неровностей на его коже не осталось и следа, а сам он стал выглядеть слишком неестественно, словно кукла. Многие поклонники Михайлова заметили, что вместо лица он теперь носит своеобразный восковой слепок, который никак не вяжется с его 50-летним возрастом.

Ранее певец не комплексовал по поводу своей внешности, вновь и вновь собирая многотысячные аудитории на своих концертах, поэтому причиной, по которой он согласился на пластические операции, наверняка стала боязнь развода. Вряд ли Михайлов решился бы на создание ещё одной семьи, так как с Инной он спокойно воспитывает подросших красавиц-дочек, а на зачатие и взросление новых отпрысков у него ушло бы непозволительно много времени.

В то же время, супругу певца также можно понять, ведь в свои 46 лет она выглядит просто сногсшибательно, что явно даёт ей право требовать того же и от своего мужа.