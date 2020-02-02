Свадьба сорвалась... МакSим «завязала» с карьерой из-за провала в любви

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Певица больше не в силах скрыть крах.

Период блистания МакSим на российской сцене подошел к концу. Директор певицы подтвердила: певица уходит в бессрочный отпуск по причине проблем со здоровьем. Проведя анализ, становится очевидно, что Марина Абросимова «завязала» с карьерой из-за провала в любви. Недавно в прессе написали, что знаменитость собиралась пойти под венец. МакSим сказала традиционное «да» возлюбленному, а на ее руке красовалось кольцо с украшением. Похоже, все отношения развалились – вероятно, на этой почве женщина и начала злоупотреблять алкоголем. Свадьба сорвалась...

Зрители не единожды испытывали разочарование, когда Марина появлялась на сцене и странно себя вела. Свидетели этого «безобразия» прокомментировали выступление МакSим и подтвердили подозрение публики относительно возможного алкогольного пристрастия девушки. Невозможно не согласиться с Леной Миро, которая отметила, что травмы, которые поп-дива получила из-за ДТП, снизили работоспособность, но не настолько, чтобы говорить «чао» фанатам.

На самом деле история может таить в себе нечто такое, что на первый взгляд незаметно. В кулуарах шептались, что певица выходит замуж за некоего бизнесмена – якобы поэтому МакSим вдруг начала вести закрытый образ жизни и перестала посещать светские рауты. Неизвестно, что же в действительности произошло у исполнительницы, но столь резкий уход все-таки выглядит подозрительным. Перемены в личной жизни комментировать Абросимова не спешит.

За спиной у Марины два неудачных брака. После развода с первым мужем стало ясно, что моральное самочувствие МакSим претерпело серьезные изменения. Девушка куда больше времени стала уделять дочери, нежели творчеству, но позднее сделала выбор в пользу продолжения музыкального пути.

Без труда прослеживается закономерность в поведении знаменитости: когда МакSим рассталась с Алексеем Луговцевым, то взяла небольшую передышку и объявила, что просто пишет в «стол», не собираясь торопиться с подготовкой нового альбома. Вот и сейчас, когда, казалось, амурные дела артистки пошли в гору, жизнь подготовила для нее серьезные препятствия.

Вероятно, находясь в весьма подавленном настроении из-за очередного разрыва, Абросимова решила взять тайм-аут. Заговорили даже о беременности звезды, которая могла стать тем фактором, из-за которого Марина покинула сцену. Остается наблюдать за тем, как будут развиваться события.