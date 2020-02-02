Как мешок с картошкой… Веру Брежневу раскритиковали за стиль «серой мыши»

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«Мочалка» на голове и «бесцветный» оверсайз пришлись не по вкусу поклонникам.

Упрекнуть Веру Брежневу в отсутствии чувства стиля мало, кто мог. Певица умело сочетала в своём гардеробе удобство и красоту, пока не поддалась веяниям молодёжной моды.

Разгромной критике подверглась Брежнева после того, как решила похвастаться долгожданными обновками и продемонстрировала свой новый «функциональный и стильный лук» пользователями Instagram. И в пир, и в мир, вероятно, подумала Вера, глянув на свой наряд в зеркало. Но у поклонников оказалось другое мнение. По их словам, «мочалка» на голове, в которую превратились волосы, и «бесцветный» оверсайз в сочетании с бледным оттенком кожи певицы напугали и неприятно удивили подписчиков, с трудом узнавших в человеке с фотографии одну из ярких певиц отечественного шоу-бизнеса.

«Одежда типо: Я иду чистить навоз, селфи перед работой», «Как мешок с картошкой», «Помойку выносили раньше в таком», «Снимите это немедленно», - обрушились на Брежневу недовольные комментарии. Раскритиковали певицу за стиль «серой мыши» даже верные фанаты.

Часть поклонников выразила надежду, что артистка попросту сделала неудачную рекламную интеграцию и на самом деле не выходит в таком наряде в люди. Что, впрочем, вряд ли является правдой. По признанию самой Брежневой, представленные на фото оттенки её любимые. Кроме того, подобный фасон одежды весьма удобен в разъездах, которые составляют большую часть жизни певицы.