Позорнее некуда… Кожевникова унизила саму себя в ответ на травлю в Сети

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Отзыв блогера Лены Миро о «чудовищном платье» вызвал у актрисы «приступ» агрессии.

Все началось с того, что Мария Кожевникова привлекла внимание скандальной писательницы Лены Миро. Девушка «растоптала» актрису за нелепое платье, в котором, по ее мнению, звезда «Универа» больше похожа на девочку-подростка, являющую собой «эталон» безвкусицы в одежде, чем на взрослую женщину и актрису. В ответ на травлю в Сети Кожевникова унизила саму себя едким комментарием в микроблоге. Позорнее некуда...

«Тех, у кого такие шторы, как мое платье, я хочу поздравить! У Вас жутко дорогие шторы, возможно, которые стоят даже дороже, чем сама квартира», - отозвалась Мария. Очевидно, что знаменитость сильно задела публикация Миро, которая дала старт нападкам хейтеров. Однако «защита» Кожевниковой кажется неуместной, а в особенности, фраза девушки, которой она подчеркивают свою состоятельность, будто бы глумясь над серой массой и возвышаясь финансовыми возможностями.

Мария словно самоутверждается посредством материального достатка и отмечает, что недоброжелатели едва ли смогут позволить себе купить это платье. Кожевникова показывает, что удел ненавистников – только «брызгать слюной» из-за зависти. Такая реакция выглядит странной, ведь вместо того, чтобы пройти мимо и не давать повод для новых «атак», Мария по непонятным причинам хвастается стоимостью наряда. И тут дело вовсе не в том, что артистка облачилась в странное платье – это дело вторичное. Не все люди обладают безупречным и изысканным вкусом, и за это их не стоит осуждать.

Тем не менее, Кожевникова в попытке оправдаться выдала свою невежественность и, опять же, намекнула на сумму, которой среднестатистический потребитель не обладает. Вероятно, Мария сильно обиделась на фразу Миро, где она проводит параллели с девушкой с низкой социальной ответственностью. Публицистка за словом в карман не полезет, а читающие ее блог люди незамедлительно включились в обсуждение лука Кожевниковой.

Недавно Мария на светском мероприятии засветилась с продюсером Игорем Угольниковым. Это сразу вызывает вопросы, ведь с супругом Евгением Васильевым знаменитость давно не появляется. В Сети появляется информация, что и со здоровьем Кожевниковой далеко не все гладко. В преддверии новогодних праздников Мария настороженно заметила, что не знает, какие испытания ее ждут в наступившем 2020-м году. Возможно, брак Кожевниковой находится на грани, ведь появление на публике за руку с посторонним мужчиной – знак крайне недобрый.