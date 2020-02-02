Ночь. Отель. «Рога» Пескова. Почему Навка променяла супружеское ложе на гостиничный номер?

Сегодня, 14:00

Татьяна, видимо, больше не в силах скрывать конфликты с влиятельным мужем.

Слухи об интрижке с безутешным Петром Чернышёвым, судя по всему, всё же подкосили счастливый брак Татьяны Навки с Дмитрием Песковым. И скрывать это становится всё труднее.

Около месяца супруги жили каждый своей жизнью и практически не виделись. Такое долгое расставание дало повод думать, что их брак терпит крах. Последние события это подтверждают. Так, недавно фигуристка в одиночестве отправилась на вечеринку в честь 50-летнего юбилея Дмитрия Маликова. Празднество не обошлось без алкогольных возлияний, веселья, пения и плясок. Впрочем, закончилось всё не так весело, как началось. Ночью к всеобщему удивлению Навка не вернулась домой к мужу и маленькой дочери. Супружескому ложу она предпочла гостиничный номер.

По всей видимости, терпеть измены и молча наблюдать за тем, как ему «наставляют рога», влиятельный муж Навки не пожелал и запретил ей принимать участие в светских «посиделках», что стало поводом для нового скандала. Поэтому, появившись на публике, спортсменка начала «топить горе в бокале», а после праздника осталась в отеле.

Стоит отметить, что искать свой номер в одиночестве Татьяне не пришлось. Об этом свидетельствует фото в её Instagram, судя по которому, кто-то не только вызвался проводить её до кровати, но и в процессе помог сделать пару красивых снимков для социальных сетей. Была это Елена Север, также посетившая вечеринку Маликова, или же Навку вызвался утешить кто-то из числа неравнодушных гостей и молодых музыкантов, неизвестно. Всё это ещё предстоит выяснить её Дмитрию Пескову.