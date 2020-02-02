«Грехи отработала!» – Влада Кадони бросила невеста ради свадьбы с другим мужчиной

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Ведущий «Дома-2» снова оказался у разбитого корыта.

Владу Кадони, похоже, суждено лишь наблюдать за другими парами и давать советы по сохранению отношений, тогда как сам ведущий так и не нашел себе вторую половинку. Недавно звезда телестройки признался, что после трех лет его покинула девушка, которая «оберегала настроение и окружала заботой». Видимо, теперь Кадони снова является одиноким.

Пока поклонники в Сети осуждали экранный роман Влада Кадони и его коллеги по реалити Ольги Орловой, немногие знали, что ведущий больше трёх лет имел отношения с гримером телепроекта «Дома-2» Дарьей Куракиной. Но даже этим скрытным отношениям пришел конец, ведь невеста ведущего выбрала другого мужчину и бросила Кадони ради свадьбы с ним.

«Но пришёл тот день, когда надо прощаться. Дашутка вышла замуж и меняет кардинально жизнь… грехи отработала!», - с ноткой сожаления сообщил Влад, сердце которого, видимо, снова разбито.

Поклонники также отмечали, что Влад и Дарья отлично подходят друг другу и даже визуально смотрятся красивой парой. Но девушка уже выбрала другого и, скорее всего, покидает телестройку. Напомним, что на реалити-шоу Кадони также пытался закрутить роман с Ольгой Орловой и Ольгой Бузовой, однако девушки оставили коллегу во френдзоне.

Не исключено, что теперь Влад будет искать себе спутницу среди незамужних участниц «Дома-2». К слову, Настя Стецевят уже не раз намекала на свои чувства к скандальному ведущему.