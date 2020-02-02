На себя не похожа! Что произошло со внешностью 66-летней Татьяны Кравченко?

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Видимо, звезда «Сватов» не обошлась без уколов красоты.

Татьяна Кравченко выложила новый снимок в микроблог Instagram. Однако свежая публикация актрисы вызывает немало вопросов. Сразу же бросаются в глаза яркие несоответствия между привычным обликом экранной Валюхи и той фотографией, что она представила в Сети. Что произошло со внешностью 66-летней Кравченко?

Поклонники похвалили женщину за смелость, ведь не каждая публичная персона сможет выставить на публичный суд снимок без ретуши и фотошопа. Несмотря на это, лицо народной артистки претерпело серьезные изменения. Не исключено, что Татьяна Эдуардовна прибегла к пластике, чтобы разгладить морщины. Для знаменитостей внешность – визитная карточка, а потому даже пожилые звезды частенько «грешат» фотошопом и посещают специалистов, что колдуют над омоложением.

Кравченко не выложила фрагменты со съемок или со спектаклей, решив явить себя такую, какая есть на самом деле. Актриса стала выглядеть намного старше после того, как стало известно о продолжительном перерыве в съемках «Сватов». Татьяна Эдуардовна набрала вес и будто перестала за собой следить.

Возможно, всему виной – одиночество, что отбило у Кравченко охоту уделять себе хоть должное внимание. Она могла запустить себя из-за проблем в любовных делах, поскольку жизнь не стоит на месте, а счастья после первого брака испытать так и не удалось. Федор Добронравов, как не раз писали в СМИ, на время стал для артистки спасительным вдохновением, ради которого Татьяна Эдуардовна продолжала сниматься, но не обошлось без препятствия - мужчина женат. Потому Кравченко, похоже, была вынуждена оставить надежды на продолжение партнерских, исключительно деловых отношений.

Теперь звезда, вероятно, занялась собой, но первое, что приходит на ум при взгляде на фото: На себя не похожа! Подписчики актрисы продолжают поддерживать любимицу и одаривать Татьяну щедрыми комплиментами. Люди понимают, что Кравченко может переживать не самый легкий период в жизни, а это значит, что женщина остро нуждается в теплых словах и лучах добра.