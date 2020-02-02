Напарник Урганта – Петров бросил «Полицейского с Рублёвки» ради работы на Первом?

Сегодня, 12:00

Актёр предложил сделать утреннюю версию легендарного шоу.

Многие осуждали Александра Петрова за уход с «насиженного места» на ТНТ, в то время как сам артист, очевидно, пошёл на глобальные перемены в своей жизни ради больших карьерных перспектив. Судя по всему, вскоре у Ивана Урганта может появиться напарник, так как Петров бросил съёмки «Полицейского с Рублёвки» ради работы на Первом канале.

Дело в том, что Александр побывал на шоу «Вечерний Ургант» уже как минимум пять раз, а недавно он вновь почтил студию Первого своим присутствием. Кроме того, на своей странице в Instagram Петров поинтересовался у телеведущего, не хочет ли он сделать утреннюю версию своей передачи, явно намекая на возможность создания звёздного тандема с Иваном. Сам актёр также не стал перечить словам фанатов, которые предложили доплачивать ему в качестве соведущего на «Вечернем Урганте», одобрив данную затею положительными смайлами.

В эту ситуацию внезапно вмешался и известный комик Александр Гудков, являющийся одним из главных лиц ТНТ. Гудков, похоже, активно склонял Петрова к созданию уникального контента на канале, но увидев его рвение оказаться на Первом, телеведущий оставил недвусмысленное сообщение с хештегом #тымоимникогданебудешь.

Сложно представить, каких рейтингов может достичь дуэт Петрова и Урганта, поэтому их совместная работа вскоре вполне может стать реальностью, ведь Константин Эрнст всегда держит руку на пульсе и старается заниматься развитием канала.