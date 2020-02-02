Панин планирует увезти «беременную» Кошкину из России?

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Пламенный роман, похоже, вылился в «подарок от аиста».

Алексей Панин рассказал о планах покинуть страну. Неужто Панин планирует увезти «беременную» Яну Кошкину из России? «Я хочу уехать. Я не хочу как раньше сниматься в 5-20 проектах параллельно», - воодушевленно и с чувством заявила Алексей на YouTube канале Давида Манукяна - жениха Ольги Бузовой. Артист неоднократно восхищался публикациями телезвезды. Яна на протяжении долгого времени, как магнит притягивает внимание мужчин.

Чары знаменитости захватили и Панина, который теперь не скрывает притяжения к пышногрудой брюнетке. Во внешнем виде Кошкиной также заметны некоторые изменения. Позируя в полный рост и демонстрируя женственную фигуру, Яна прячет живот и скрывает это «причинное» место за объемными нарядами. Кошкина будто старательно оберегает эту часть тела и прикрывает рукой.

Светская львица, возможно, делает это неосознанно, но если приглядеться, то без труда можно увидеть выпуклость в области живота. Яна без стеснения показывает снимки, на которых предстает перед подписчиками без макияжа. При этом актрису не заботит мнение окружающих, тогда как раньше девушка едва ли могла себе позволить появиться перед аудиторией, не прибегая к косметическим прелюдиям. Наверное, это связано с тем, что Кошкина уже обрела счастье и теперь ей больше незачем подавать сигналы другим мужчинам.

Взглянув на полные восторга комментарии Панина, кажется логичным, что актер и думать больше не о ком не может, кроме единственной дамы сердца. Яна личную жизнь не афиширует, хотя в прессу просачивалась информация о любовных похождениях героини. Говорят, Кошкина состояла в отношениях с Гариком Мартиросяном, которые, похоже, прекратились из-за появления на горизонте Алексея. В отличие от Панина, Яна не спешит показывать страстное влечение к вероятному кавалеру. Кошкина наверняка осознала, что огласка и прилюдные знаки влюбленности на этом этапе станут серьезным камнем преткновения.

Актриса уже намекала в соцсетях, что не одинока: «Очень хочу, чтобы сегодня мне приснился он». Алексей отреагировал оперативно, оставив единственный смайлик. Популярность Панина в России достаточно высокая, но за неимением новых ролей ему, видимо, приходится прибегать к самому действенному способу пиара – эпатажу. На этой нише мужчине просто нет равных.

Если Алексей на самом деле влюблен в Кошкину, а девушка беременна от него, то паре ничто не помешает наладить жизнь за рубежом. Яна всегда сможет совмещать проживание в нескольких странах, как это делают многие именитые личности.